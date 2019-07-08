Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области

В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

— По уточнённой информации, за медицинской помощью обратилось 3212 человек, в том числе 518 детей. Оказана амбулаторная помощь 2770 обратившимся, в том числе 414 детям, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека.