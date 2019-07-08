Китай пока не подтвердил визит Си Цзиньпина на 75-ю годовщину Победы

Китай объявил о готовности вместе с Россией и всем миром отпраздновать 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на МИД КНР, в котором пока не уточнили, будет ли китайский лидер Си Цзиньпин присутствовать на московском Параде Победы в следующем году.

— В следующем году будет 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне. Китай и Советский Союз принесли тяжкую жертву во Второй мировой войне и внесли огромный вклад в Победу. Россия и Китай готовы отпраздновать 75-ю годовщину Победы со всем международным сообществом, вместе помня историю, ценя мир и создавая будущее, — говорится в сообщении китайской стороны.

Напомним, что на торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, о подготовке к которым рассказал президент РФ Владимир Путин, приглашены лидеры США, Франции и Германии. Эмманюэль Макрон уже согласился посетить Парад Победы, а Дональд Трамп заявил, что всерьёз рассматривает данное предложение.