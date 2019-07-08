Около 24 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты

В связи с подтоплением нескольких районов Иркутской области единовременные материальные выплаты уже получили 23,8 тысячи жертв стихийного бедствия. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба властей региона.

— Всего по выплатам по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовлены документы на 1692 человека, из них 1523 — по 100 тысяч рублей и 169 — по 50 тысяч, — отметили в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту выплатами обеспечили всех жителей Зиминского района, сейчас работа продолжается с другими районами. По последним данным, 8 июля власти получили ещё 1087 заявлений от пострадавших.

Родственникам погибших также выделяют по миллиону рублей, и к настоящему моменту в администрацию поступило уже 20 запросов на данную выплату.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил властям региона организовать работу по выплатам пострадавшим в результате паводка в Приангарье "без лишних формальностей". Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что выплаты начали перечислять с 30 июня.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека, ещё 442 человека госпитализированы.