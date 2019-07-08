На прилавки российских магазинов могут вернуть алкогольные энергетики

Страны ЕАЭС считают, что запретом от 1 января 2018 года РФ создала дополнительный барьер на рынке торговли.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, подготовленный к заседанию ЕЭК.

По мнению ряда стран Евразийского экономического союза, Россия создала дополнительный барьер на рынке торговли, чего не стоило делать в одностороннем порядке.

На это утверждение в российском Министерстве финансов отвечают, что власти могут вводить и более строгие нормы, чтобы оградить здоровье граждан РФ от пагубного воздействия алкогольных энергетиков.

— По итогам обсуждения никаких претензий в адрес России высказано не было, было установлено, что этот вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне, — подчеркнули в министерстве.

Согласно изданию, на рассмотрении данного вопроса весной 2019 года страны — участницы ЕАЭС, а именно Белоруссия, Казахстан и Киргизия, выслушав аргументы сторон, подтвердили, что запрет торговли алкоэнергетиками на рынках РФ является барьером на внутреннем рынке объединения. Подобной позиции придерживается и Армения.

Напомним, что с 1 января 2018 года в России действует запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков, содержание этилового спирта в которых составляет менее 15% от объема готовой продукции и тонизирующих веществ.