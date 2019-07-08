В Германии пояснили, зачем стране нужен "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" принесёт Германии выгоду, а не сделает её зависимой от России, заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

— Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет, — цитирует главу ведомства газета Bild.

При этом министр отметил, что строительство терминалов для обработки сланцевого газа США проводится из тех же соображений. Также Альтмайер пообещал сделать всё возможное для сохранения транзита российского газа через территорию Незалежной.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Проекты расценили как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.