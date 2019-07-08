Дождливая погода не покинет столичный регион 8 июля

В первый рабочий день недели синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в Москве составит 21–23 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов.

В Подмосковье днём температура воздуха поднимется до 23 градусов, а ночью похолодает до 8 градусов.

В столичном регионе ожидается юго-западный ветер 5–10 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится. Атмосферное давление пониженное — 738 мм рт. ст.