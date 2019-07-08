На Украине отменили пережеребьёвку партий перед выборами в Раду

Верховный суд Украины отменил пережеребьёвку номеров партий перед парламентскими выборами, сообщает портал "Страна.ua".
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании 7 июля.
Напомним, что Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку, чтобы определить порядок партий на выборах в Раду. Данный факт возмутил партию действующего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", которая подала апелляцию в кассационный суд.
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