Депутаты Рады возмущены инициативой проведения телемоста Россия — Украина

Против общения жителей РФ и Незалежной выступили парламентарии Олег Ляшко, Анна Гопко и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Депутаты Верховной рады Украины требуют созвать Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) из-за анонса телемоста между Москвой и Киевом. Событие, проводимое вместе с каналом NewsOne "Нам надо поговорить", афишировал 12 июля телеканал "Россия 1".

Инициатива телемоста вызвала волну возмущения среди представителей депутатов Верховной рады, журналистов и общественных деятелей.

— Предложение к (секретарю СНБО. — Прим. Лайфа) Александру Данилюку по отдельному заседанию СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлём, это угроза национальной безопасности, — высказала предложение депутат Рады Анна Гопко на своей странице в "Фейсбуке".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призывает президента страны Владимира Зеленского сделать то, что не смог сделать экс-глава государства Пётр Порошенко, а именно — "собрать СНБО и очистить информационное пространство от влияния Кремля".

Поддержал противников телемоста премьер-министр Украины Владимир Гройсман, воззвав к телеканалу NewsOne, собирающемуся наладить связь с российским каналом "Россия 1".

— Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу, — адресовал призыв премьер-министр.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в свою очередь пояснила, что на инициативу проведения телемоста должны отреагировать соответствующие ведомства Украины, включая правительство и кабинет президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Россия и Украина собрались провести двухчасовой телемост, во время которого жители двух стран смогут пообщаться друг с другом. Трансляция начнётся 12 июля в 18:00 по мск.