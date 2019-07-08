Рейс Челябинск — Анталья задержали более чем на 10 часов

Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в Анталью задержан более чем на десять часов. Такие данные приводит онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет рейса должен был произойти в 23:40 по московскому времени 7 июля, однако фактически ожидается в 10:00 (мск) 8 июля.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стала техническая неисправность из-за того, что при выполнении рейса из Анталии самолёт попал в грозу.

При этом окончательное время вылета рейса может измениться.