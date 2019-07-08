Грузинский телеканал "Рустави-2" возобновил своё вещание после решения о его прекращении, принятого в ночь на 8 июля.

Отметим, что вещание было возобновлено в 7:28 по местному времени, когда на экране появилась заставка канала.

Напомним, что ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в самом начале авторской программы "Постскриптум" более минуты позволял себе нецензурные выражения в адрес российского лидера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила случившееся, а премьер страны Мамука Бахтадзе назвал заявления Габунии "провокацией".

После этого у здания телеканала началась акция протеста, из-за которой впоследствии глава телеканала Ника Гварамия заявил о временной приостановке вещания "Рустави-2".