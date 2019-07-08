В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик — видео

По словам поисковиков, причиной крушения самолёта могло стать обледенение или полная выработка топлива.

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщает молодёжное общественное объединение "Авиапоиск" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолёт, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром, — говорится в заявлении молодёжного объединения.

Бомбардировщик нашли во время поисковой операции в Партизанском районе Приморского края в таёжном лесу. По словам поисковиков, характер удара говорит о том, что военный летательный аппарат упал вертикально.

Члены объединения отмечают, что причинами падения могло стать обледенение самолёта или полная выработка топлива в связи с потерей ориентации во время непогоды. На месте поисковиками был обнаружен фрагмент двигателя М-87 с заводским номером, по которому и удалось идентифицировать образец военной техники.

По данным "Авиапоиска", человеческих останков обнаружено не было. Предполагается, что их либо могли захоронить охотники, либо тела военнослужащих отбросило от эпицентра удара. Для поиска тел экипажа военного самолёта планируется организовать большую экспедицию.