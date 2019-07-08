Более 18 тонн гумпомощи выдали пострадавшим от паводка в Иркутской области

По данным МЧС, за прошедшие сутки в двух населённых пунктах восстановлено энергоснабжение.

Более 18 тонн различных продуктов и бутилированной воды доставили спасатели, военные и волонтёры пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

— В 354 случаях оказана адресная помощь населению. Доставлены и выданы пострадавшему населению 14 тонн бутилированной воды и 4,1 тонны продуктов питания, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в районе бедствия продолжаются восстановительные работы. На данный момент была проведена откачка воды и очищены 816 подворий и 12 улиц. Вывезено 4314 кубометров мусора.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека. На данный момент в регионе подтопленными остаются 233 жилых дома, большая часть из которых — в Тулуне.