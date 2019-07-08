Исследовательское судно "Профессор Леванидов" вышло в трансарктическое плавание

Научная работа, которую учёные будут вести в пути, поможет сформировать позицию России по вопросу распределения ресурсов Арктики.

Научно-исследовательский корабль Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "Профессор Леванидов" отправился в трансграничный переход из Владивостока в Мурманск. Об этом сообщается на сайте ВНИРО.

— В наших арктических морях — Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском, Баренцевом — учёные проведут комплекс работ — траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные. Будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях, — говорится в сообщении пресс-службы, которая добавляет, что учёные также установят наблюдение за морскими млекопитающими.

Отмечается, что исследования такого масштабного в России ещё не проводилось. Деятельность учёных может помочь оценить рыбохозяйственный потенциал и состояние экологических систем Арктики.

Специалисты собираются оценить объёмы водящейся в водах рыбы, а также представителей семейства крабовых. Результат исследования ляжет в основу позиции России по вопросу управления водными ресурсами Арктики.