Жителей Приангарья предупредили о ливнях с грозами

Непогода придёт со второй половины 10 июля с западных районов области и к середине недели распространится на весь регион.

Активный холодный фронт с ливнями и грозами ожидается в Приангарье на наступившей неделе, опасности нового катастрофического паводка он не несёт. Об этом рассказали журналистам представители иркутского гидрометцентра.

— На ближайшую неделю мы ожидаем снова прохождение активного холодного фронта. Он начнёт приходить со второй половины дня 10 июля с западных районов, в число которых попадает Нижнеудинский и Тулунский районы, — сообщила замглавы центра Юлия Янькова.

Согласно прогнозу, 11 и 12 июля влияние холодного фронта распространится на всю территорию Иркутской области. Янькова уточнила, что дожди ожидаются различной интенсивности, в том числе до сильных и очень сильных с грозами и усилением ветра. Также она отметила, что после паводков уровень воды в реках Приангарья снизился. После ливней ожидается их очередной подъём, но катастрофические паводки пока не прогнозируются.

Ранее сегодня сообщалось, что более 18 тонн различных продуктов и бутилированной воды доставили пострадавшим от наводнения в Иркутской области.