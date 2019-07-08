СМИ: В правительстве одобрили строительство первой частной трассы из РФ в Китай

Инвесторы хотят получить гарантии, что им компенсируют потери в случае недополучения выгоды из-за политических вопросов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автодороги "Меридиан", которая должна соединить страны Западной Европы и Китай. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания правительства от 24 июня.

По информации издания, глава правительства поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития провести консультирование инициатора проекта — "Русской холдинговой компании" — по вопросам привлечения инвесторов для строительства автодороги. Кроме того, всю необходимую поддержку проекту должны оказать и другие российские ведомства в случае возникновения такой необходимости.

В то же время, по данным газеты, инициаторы строительства выдвинули условие о необходимости гарантий их дохода в размере 35 миллиардов рублей в год на случай, если, например, возникнут политические риски и границы окажутся перекрыты. Речь о покрытии коммерческих рисков не идёт.

По предварительным данным, общая стоимость проекта составит 594 миллиарда рублей.

Как сообщал Лайф, ранее в правительстве поддержали и идею введения ответственности за неуплату проезда по платным автодорогам.