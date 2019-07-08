В Братске самолёт экстренно сел из-за смерти пассажирки

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку, когда 53-летней женщине стало плохо.

Самолёт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Братске из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

— Женщине в возрасте 53 лет стало плохо. Командир самолёта принял решение совершить посадку в аэропорту Братска. К сожалению, женщина скончалась до приземления, — цитирует представителя S7 телеканал "Якутия 24".

Ожидавшим у трапа врачам оставалось лишь констатировать смерть пассажирки. В компании уточнили, что умершая — жительница Якутска. Трагедия произошла 7 июля. После экстренной посадки самолёт продолжил полёт.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании UTair совершил вынужденную посадку в Уфе из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.