Москвичей предупредили о звонках из медцентров, навязывающих платные услуги

В парках столицы ранее открыли 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых обследование можно пройти, не потратив ни копейки.

Москвичей стали обзванивать коммерческие медицинские центры и предлагать платные услуги под видом обследований в рамках бесплатного городского проекта "Здоровая Москва". Об этом предупреждают на сайте мэра столицы.

— Департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта можно будет пройти совершенно бесплатно, — говорится в сообщении этого ведомства.

Ранее в парках Москвы открыли 46 павильонов "Здоровая Москва". Они всё лето без выходных будут принимать горожан на бесплатное медицинское обследование. За час можно пройти осмотр, сдать несколько анализов, получить консультацию и заключение специалиста.

В коммерческих медцентрах после обследования направляют на платные процедуры, а из павильонов "Здоровая Москва" — только к профильному специалисту в поликлинику.

Ранее Лайф приводил советы Департамента здравоохранения Москвы. Главврач Городской клинической больницы им. В. Виноградова Ольга Шарапова просила родителей не воспитывать у детей привычку к однообразному рациону из "сосисок и макарон", которая сохранится на всю жизнь. Также врачи рассказывали о диете, которая поможет пережить жару.