Москвичей предупредили о звонках из медцентров, навязывающих платные услуги

Москвичей стали обзванивать коммерческие медицинские центры и предлагать платные услуги под видом обследований в рамках бесплатного городского проекта "Здоровая Москва". Об этом предупреждают на сайте мэра столицы.
— Департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта можно будет пройти совершенно бесплатно, — говорится в сообщении этого ведомства.
Ранее в парках Москвы открыли 46 павильонов "Здоровая Москва". Они всё лето без выходных будут принимать горожан на бесплатное медицинское обследование. За час можно пройти осмотр, сдать несколько анализов, получить консультацию и заключение специалиста.
В коммерческих медцентрах после обследования направляют на платные процедуры, а из павильонов "Здоровая Москва" — только к профильному специалисту в поликлинику.
Ранее Лайф приводил советы Департамента здравоохранения Москвы. Главврач Городской клинической больницы им. В. Виноградова Ольга Шарапова просила родителей не воспитывать у детей привычку к однообразному рациону из "сосисок и макарон", которая сохранится на всю жизнь. Также врачи рассказывали о диете, которая поможет пережить жару.
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