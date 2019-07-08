Двухлетнему малышу оторвало палец в торговом центре в Приморье

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Фото © Pixabay

Ребёнок засунул указательный палец в жетоноприёмник одного из игровых автоматов.

В городе Уссурийск Приморского края двухлетнему мальчику оторвало палец в игровой комнате одного из местных торговых центров. Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл 7 июля.

— Двухлетний ребёнок засунул указательный палец в механизм игрового автомата, в результате чего он получил травму, — уточнили в ведомстве.

Врачам не удалось восстановить повреждённый палец. Мальчик пока остаётся в больнице, его состояние удовлетворительное. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. СК начал доследственную проверку.

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