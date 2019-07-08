Мантуров рассказал, что катастрофа Superjet 100 не снизила спрос на лайнер

Министр отметил, что этот российский самолёт находится в определённой узкой профильной нише.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что случившаяся в мае в Шереметьево катастрофа с лайнером "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 не повлияла на интерес иностранных и отечественных компаний к этому воздушному судну. У авиаперевозчиков сохраняется желание приобрести этот самолёт, заявил министр РИА "Новости".

— С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолёты, — высказался в интервью агентству глава ведомства.

Мантуров рассказал, что решение о создании самолёта принималось в начале 2000-х годов, тогда не задумывались над "Суперджетом" в варианте с увеличенными баками, откидным трапом и бизнес-интерьером.

— И есть моменты, которые просто невозможно было предугадать. Кто, например, подумал бы о том, что в бизнес-версии "Суперджет" будет иметь сопоставимый по объёмам с коммерческим сегментом спрос? — риторически спрашивает министр.

Ранее Лайф сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует купить ещё сто лайнеров Sukhoi Superjet.

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево и показал фотографии места удара молнии по лайнеру.