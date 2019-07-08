Онищенко выступил за проверку на наркотики перед выдачей водительских прав

Бывший главный санитарный врач страны при этом считает, что в данном вопросе важно "не ломать дров и не рубить с плеча".

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею проверять водителей и тех, кто собирается получать права, на наличие психоактивных веществ в организме. По его мнению, к нарушителям нужно применять серьёзные меры наказания.

— Любой автомобиль — это орудие убийства повышенной опасности. Если вы им управляете, будучи физически не нормальным, а зависимым от наркотических средств, это уже нездоровье. Это совершенно правильное предложение, его надо поддерживать, — сказал он в беседе с агентством "Москва".

Бывший главный санитарный врач России считает, что при обнаружении в моче и крови наркотиков нужно лишать водительских прав или вырабатывать политику пристального внимания к таким нарушителям. При этом, по мнению Онищенко, в данном вопросе важно "не ломать дров и не рубить с плеча".

Напомним, что проверять автовладельцев и будущих водителей на наличие психоактивных веществ предложил Минздрав.