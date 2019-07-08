Полицейских выгнали из Starbucks, чтобы "не нервировать посетителей"

Руководство компании извинилось и назвало произошедшее категорически недопустимым.

В американском городе Темпе сотрудник Starbucks попросил шестерых полицейских покинуть заведение, чтобы "не нервировать других посетителей". Правоохранители зашли в кофейню до начала службы, чтобы выпить там по стакану кофе, 4 июля, в День независимости США.

В итоге сотрудники полиции заплатили за свои напитки и покинули заведение. После распространения этой информации в соцсетях прозвучали призывы к бойкоту Starbucks, и руководство сети было вынуждено принести извинения за инцидент.

— От имени Starbucks я хочу искренне извиниться перед всеми вами за то, с чем шесть ваших сотрудников столкнулись в нашем магазине, — обратилась к Ассоциации сотрудников полиции города Темпе вице-президент Starbucks Розанна Уильямс в "Твиттере".

Уильямс назвала произошедшее "категорически недопустимым" и пообещала посетить Темпе и лично извиниться перед полицейскими. Она заверила, что Starbucks уже работает над тем, чтобы подобные инциденты не повторились.

Ранее сообщалось, что в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" в кадр попал современный картонный стаканчик кофе из Starbucks.