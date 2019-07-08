Партия Порошенко назвала телемост между Украиной и Россией провокацией

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Фото © Flickr / Петро Порошенко

Планируется, что двухчасовой телеэфир будет проведён 12 июля между студиями канала "Россия 1" и NewsOne.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала готовящийся телемост между Москвой и Киевом попыткой со стороны Кремля повлиять на выборы в Верховную раду.

Мы считаем, что проведение так называемого телемоста — это исключительная провокация со стороны Кремля. Это ещё один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице партии в Facebook.

По мнению партии, в целях России — "через вроде бы разговоры о мире" завести в Верховную раду Украины пророссийских депутатов. "Европейская солидарность" призвала Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "дать мгновенную реакцию" на подготовку телемоста.

Напомним, проведение совместного прямого эфира двумя телеканалами запланировано на 12 июля.

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