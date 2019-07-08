В Красноярском крае подросток погиб, забравшись на трансформаторную будку

Следователи устанавливают организацию, которая занимается обслуживанием подстанции.

15-летний житель села Далай Иланского района Красноярского края погиб после того, как забрался на трансформаторную подстанцию и прикоснулся к проводам. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по региону.

Вечером 4 июля девятиклассник и его дедушка отправились косить траву, а потом он отпросился погулять в округе. После этого школьник и решил обследовать подстанцию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности)... В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, — сообщают следователи.

Недавно Лайф сообщал, что в Кировской области 14-летнюю девочку убило током после того, как гроза оборвала ЛЭП. А в Нижегородской области восьмилетняя девочка погибла во время разговора по смартфону, подключённому к розетке.