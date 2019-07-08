В Башкирии четырёхлетняя девочка умерла в санатории

Малышка неожиданно упала, и мать начала звать на помощь. Когда прибежали медики, ребёнок уже не дышал.

Четырёхлетняя девочка из Магнитогорска умерла во время прогулки с мамой на территории санатория "Якты-Куль" в Башкирии. Врачи в течение часа пытались реанимировать малышку, но безрезультатно. Об обстоятельствах трагедии рассказало руководство санатория.

— Мама начала кричать, звать на помощь, отдыхающие позвали наших врачей и медсестёр. Когда медики подошли к девочке, она уже не дышала. Несмотря на это, они начали оказывать необходимые реанимационные мероприятия, — рассказали в "Якты-Куль" изданию Magcity74.ru.

В санаторий также вызвали скорую. Врачи в течение часа пытались реанимировать девочку: делали искусственное дыхание, вкололи адреналин. Однако спасти её не удалось. По словам матери, у малышки были проблемы с сердцем. Точная причина смерти ребёнка будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха в Костромской области.