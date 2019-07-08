В Дании нашли могилу славянской женщины-воина

Останки находились на территории древнего кладбища викингов, а рядом с ними находился боевой топор.

На территории датского острова Лангеланд, где уже несколько лет проходят археологические раскопки на месте древнего кладбища викингов, польский исследователь Лешек Гардела сделал неожиданное открытие. Он выяснил, что в найденной несколько лет назад могиле захоронена славянская женщина-воин. Такой вывод был сделан после обнаружения рядом с её останками боевого топора, сделанного на территории современной Польши. По неизвестной причине на эту находку никто раньше не обращал внимание.

— Присутствие славянских воинов на территории Дании было более значительным, чем считалось ранее, — приводит слова Гардела агентство ТАСС.

Как отметил учёный, данный остров в древние времена был местом столкновения скандинавских и славянских народов. Однако он подчеркнул, что всё же женщины с обеих сторон редко занимались воинским делом. Что не отменяет того факта, что на территории Дании, Швеции и Норвегии и ранее находили захоронения женщин с оружием IX–X вв. Как правило, в могилах были топоры, реже обнаруживали копья и стрелы. Но чаще всего в подобных могилах находится много амулетов и прочей бижутерии, что позволяет учёным сделать предположение о половой принадлежности их хозяина. Потому что часто состояние найденных костей не позволяет сказать точно, кому принадлежат останки.

— К счастью, в случае с предполагаемой славянкой её кости сохранились, однако никаких видимых повреждений, которые могли бы указать на причину её смерти, нет, — отметил Гардела.

Отметим, в апреле текущего года в Нижнем Новгороде российские археологи сделали крупное открытие. Как сообщал Лайф, на территории нижегородского Кремля было найдено древнее детское кладбище.