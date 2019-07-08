В Дании нашли могилу славянской женщины-воина

На территории датского острова Лангеланд, где уже несколько лет проходят археологические раскопки на месте древнего кладбища викингов, польский исследователь Лешек Гардела сделал неожиданное открытие. Он выяснил, что в найденной несколько лет назад могиле захоронена славянская женщина-воин. Такой вывод был сделан после обнаружения рядом с её останками боевого топора, сделанного на территории современной Польши. По неизвестной причине на эту находку никто раньше не обращал внимание.
— Присутствие славянских воинов на территории Дании было более значительным, чем считалось ранее, — приводит слова Гардела агентство ТАСС.
Как отметил учёный, данный остров в древние времена был местом столкновения скандинавских и славянских народов. Однако он подчеркнул, что всё же женщины с обеих сторон редко занимались воинским делом. Что не отменяет того факта, что на территории Дании, Швеции и Норвегии и ранее находили захоронения женщин с оружием IX–X вв. Как правило, в могилах были топоры, реже обнаруживали копья и стрелы. Но чаще всего в подобных могилах находится много амулетов и прочей бижутерии, что позволяет учёным сделать предположение о половой принадлежности их хозяина. Потому что часто состояние найденных костей не позволяет сказать точно, кому принадлежат останки.
— К счастью, в случае с предполагаемой славянкой её кости сохранились, однако никаких видимых повреждений, которые могли бы указать на причину её смерти, нет, — отметил Гардела.
Отметим, в апреле текущего года в Нижнем Новгороде российские археологи сделали крупное открытие. Как сообщал Лайф, на территории нижегородского Кремля было найдено древнее детское кладбище.
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