В Омске учительница заставила детей смотреть фильм ужасов

В учебном заведении проводится служебное расследование, с маленькими зрителями работают психологи.

В одной из частных школ Омска учительница заставила детей в возрасте от шести до девяти лет смотреть фильм ужасов "Кукла" с возрастным ограничением 16+. О произошедшем рассказал отец одной из школьниц и опубликовал видео разговора с педагогом.

По его словам, после кинопоказа девочка не смогла уснуть. Школьница рассказала, что их заставляли смотреть "ужастик", угрожая, что в противном случае им придётся читать книги.

Руководство школы, в свою очередь, назвало произошедшее досадным недоразумением. Ректор АН ПОО "МАНО" Владимир Гам сообщил NGS55.RU, что после инцидента двум учительницам объявили выговор, также их лишили премий. В школе проводится служебное расследование. С маленькими зрителями поговорили психологи. Владимир Гам заявил, что серьёзных последствий для психики детей от просмотра фильма ужасов не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу, избившую девятилетнего школьника.