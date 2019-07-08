В России подорожало обучение иностранным языкам

Разброс цен огромный — от 92 рублей за час в среднем в Борисоглебске до 935 рублей за такой же урок в Сургуте.

В последний месяц весны в России средняя стоимость часа обучения иностранному языку составила около 300 рублей, а это на 13 процентов выше, чем в мае прошлого года. Портал News.ru приводит соответствующие данные Федеральной службы государственной статистики.

Информация собрана в трёх сотнях городов России. Так, за два года цена на уроки иностранного языка в Москве выросла только на два процента и в среднем составила 469 рублей. Столица не вошла даже в топ-5 городов по стоимости такого обучения.

— Самые дорогие преподаватели иностранных языков в РФ сегодня в Сургуте. За академический час в этом городе придётся заплатить 935 рублей, в Норильске — 613 рублей, в Нижневартовске — 547 рублей, — приводит данные издание.

В Борисоглебске Воронежской области урок будет стоит в среднем всего 92 рубля, в Рубцовске Алтайского края — 101 рубль. В Курске — 114 рублей, в Кирово-Чепецке Кировской области — 129 рублей.

В разных регионах спрос на определённые языки отличается. Цена на восточные языки чаще всего выше, чем на европейские.

— Рост популярности китайского связан с несколькими факторами. Во-первых, введение ЕГЭ по этому языку в системе образования. Во-вторых, ряд контрактов между Россией и КНР, в том числе соглашение 2018 года о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Китай сегодня также является основным торговым партнёром РФ. Стабильно развивается сфера туризма, — рассказал руководитель школы Chinese First Никита Ван.

Английский россияне учат в меньшей степени для профессионального роста. В основном — чтобы читать книги и смотреть фильмы в оригинале, уверены специалисты московской языковой школы. Другой мотив — иметь возможность заводить друзей по всему миру.

В этом году выпускникам впервые предложили сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Получить 100 баллов удалось только девушке из Москвы. Эксперты НИУ ВШЭ рассказали, что благодаря иностранному языку работники смогут увеличить зарплату на 27 процентов.