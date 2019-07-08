Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и долларах

Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кредитную организацию.

Базовая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" теперь составляет 5,05%, которая раньше была 5,75%. Ставка по долларовым вкладам составляет 1,35%. Ее можно получить только при открытии счета от 20 тысяч долларов сроком от одного до двух лет. Раньше максимальная базовая ставка достигала 1,75%.

Как уже сообщал Лайф, 14 июня Центробанк впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку.