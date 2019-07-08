Зеленский назвал телемост Россия — Украина дешёвым и опасным пиар-ходом

Лидер Незалежной считает, что мероприятие приведёт к беспорядкам и даст Москве аргументы в пользу отмены антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал готовящийся телемост между Москвой и Киевом дешёвым и опасным пиар-ходом, который направлен на разделение украинцев на противников и приверженцев диалога с Россией.

— Анонсированный телемост — это просто дешёвый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова поделить нас, всех украинцев, на два табора, — говорит лидер Незалежной в видеообращении.

По мнению Зеленского, телемост приведёт к тому, что противники диалога начнут жечь телеканалы, и даст повод России апеллировать к международному сообществу. Президент Украины считает, что Москва сможет заявить о готовности к диалогу и, услышав отказ Киева, требовать отмены санкций.

Напомним, что двухчасовой телемост Киев — Москва "Надо поговорить" назначен на 18:00 12 июля. Идея диалога в прямом эфире вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Так, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала анонсированный телемост попыткой со стороны России повлиять на выборы в Верховную раду.