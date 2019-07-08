Подделки люксовых товаров в России продали на 280 миллиардов рублей

Большинство контрафакта продают в торговых центрах, далее идут вещевые рынки и соцсети.

Подделок футболок, джинсов, сумок, кроссовок модных домов разного качества в России продаётся на 84 миллиарда рублей в год. Это выяснила борющаяся с контрафактом компания Brandmonitor, пишет "Коммерсант". А общий рынок люксовых подделок в стране эксперты оценили в 280 миллиардов рублей.

Причём оборот легальных люксовых товаров составил только 250 миллиардов. Специалисты уверены, что из-за продолжающегося падения доходов граждан всё больше россиян будут обращаться к подделкам.

40 процентов контрафактных вещей продают в торговых центрах, 30 процентов — на вещевых рынках. Однако с каждым годом растёт доля продаж в Интернете, в том числе в соцсетях.

— Таким образом, объём торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж, проблема стоит остро не только в России, — приводит газета слова гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс.

Причиной роста объёма контрафакта помимо низких доходов на фоне желания "быть модным" называют сложный контроль за логистикой — всё больше становится способов доставки товаров.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал хамством любовь парламентариев разных уровней к брендовым вещам и предложил переодеть парламентариев в спецформу вместо Louis Vuitton.