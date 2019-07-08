В Басманном районе Москвы уволен начальник ОВД

По предварительным данным, кадровое решение связано с делом "лимонадного отравителя".

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после проведения служебной проверки. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

— По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району, — говорится в сообщении ведомства.

В то же время источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что увольнение связано с расследованием дела в отношении Мурата Сабанова, подозреваемого в целой серии отравлений людей и грабежей. По данным следствия, Сабанова задерживали ранее, однако по неизвестной причине отпустили под подписку о невыезде. Делом занимаются сотрудники Следственного комитета.

Как сообщал Лайф, на протяжении нескольких дней в июне в центре Москвы неизвестный мужчина травил газировкой, а после этого грабил прохожих. По предварительным данным, от действий серийного отравителя пострадало 24 человека. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Мурат Сабанов. Позднее задержанный признал вину частично. Суд арестовал его на два месяца.