В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника

Александр Воробьёв был взят под стражу до 4 сентября по подозрению в государственной измене.

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал со своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УФО) Николаем Цукановым дело его помощника Александра Воробьёва. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, они не встречались. Каких-либо встреч на этот счёт не было... Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу, — уточнил представитель Кремля.

Напомним, Александр Воробьёв был арестован по подозрению в госизмене до 4 сентября 2019 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. Ранее помощника Цуканова поместили в карантинную камеру СИЗО "Лефортово".