Совсем не 200 тысяч. В Шереметьево раскрыли настоящий размер зарплаты грузчиков

Задействованный в обработке багажа персонал столичного аэропорта получает 82 тысячи рублей в месяц.

В столичном аэропорту Шереметьево опровергли информацию о повышении зарплат грузчиков до 200 тысяч рублей. Появившиеся в СМИ данные прокомментировал первый заместитель гендиректора воздушной гавани по производству Андрей Никулин.

— 82 тысячи рублей у персонала, занимающегося обработкой багажа: водителей, операторов-комплектовщиков, грузчиков. Были единичные случаи с выплатами порядка 200 тысяч рублей, — уточнил Никулин.

Он пояснил, что Шереметьево оказывало единовременную помощь сотрудникам в июле. По его словам, руководство помогает персоналу в трудную минуту, но речь шла о бонусах и единичных выплатах, а не о повышении зарплат.

Ранее сегодня "Ведомости" сообщили, что для решения проблемы с массовой задержкой выдачи багажа в Шереметьево грузчикам повысили зарплату почти в пять раз — с 45 тысяч рублей до 200–211 тысяч рублей.