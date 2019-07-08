В Кремле прокомментировали идею проведения телемоста между Москвой и Киевом

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Дмитрий Песков. Фото ©L!FE / Павел Баранов

Дмитрий Песков подчеркнул, что общение народов двух стран, несмотря на напряжённые политические отношения, никто не отменял.

Идею провести телемост между Москвой и Киевом, предложенную российским телеканалом "Россия 1" и украинским News One, в Кремле назвали заслуживающей высокой оценки.

Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение прямо и опосредованно продолжается. Поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, только заслуживает высокой оценки, — высказался по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Лайф приводил слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал телемост Россия — Украина дешёвым и опасным пиар-ходом. Также против такого диалога выступили украинские националисты и в партии Петра Порошенко.

Напомним, проведение совместного прямого эфира двумя телеканалами запланировано на 12 июля.

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