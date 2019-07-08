Сотрудницу "Ашана" подозревают в надругательстве над ребёнком

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Сотрудники Следственного комитета ведут расследование по делу о надругательстве над 12-летним мальчиком в Казани. В преступлении подозревается 37-летняя женщина, работающая в местной сети магазинов "Ашан". По данным следствия, в середине июня в кустах около своего дома по улице Фучика женщина напала на ребёнка.

— Женщина была задержана, 1 июля было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, — сообщил порталу prokazan.ru собственный источник в правоохранительных органах города.

Как сообщал Лайф, в начале июня Следственный комитет опубликовал статистику за 2018 год по преступлениям в отношении несовершеннолетних. По данным ведомства, количество дел, в которых потерпевшими выступали дети или подростки, сократилось на 3,5%.