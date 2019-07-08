Лайфу стала известна причина аварийного возвращения самолёта UTair в Москву

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Фото © ТАСС / VALDA KALNINA / EPA

"Боинг" авиакомпании UTair, экипаж которого сообщил о ЧП на борту, возвращается в Москву из-за отказа системы кондиционирования салона. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Также стало известно, что на борту 143 пассажира и семь членов экипажа. Сейчас самолёт возвращается во Внуково.

Как уже сообщал Лайф, пассажирский самолёт долетел до литовского Каунаса, хотя направлялся из Москвы в Берлин, развернулся там и полетел обратно в столицу, подав при этом сигнал о ЧП.

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