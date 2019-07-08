Чиновники рассказали о семье, в которой мальчика привязали к столбу

Дети нормально учились в школе, а мать с отцом всегда посещали родительские собрания.

Глава Приволжского сельского поселения Ярославской области Елена Коршунова назвала неожиданным обнаружение привязанного к столбу пятилетнего мальчика в семье местных жителей, посколько они всегда были на хорошем счету.

— Это вопиющий инцидент, абсолютно неожиданный, потому что эта семья внешне выглядела очень нормальной... Мама всегда по первому звонку отвечала на все требования классного руководителя из школы... То есть отношения в семье ровные, хорошие, дружные, — цитирует чиновницу РИА "Новости".

По словам Коршуновой, учителя местной школы утверждают, что с детьми не было проблем. Ребята ходили на занятия, нормально учились, а мать с отцом всегда присутствовали на родительских собраниях и различных школьных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в селе Юрьевском. Привязанного к столбу ребёнка нашли представители отдела по работе с несовершеннолетними. У пары восемь детей: один — свой, другой — усыновлённый, ещё шесть находятся в семье под опекой. Всех их временно изъяли из семьи.