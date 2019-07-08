Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз

В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера и прямые угрозы физической расправой в отношении журналистов и их близких.

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом. Редакция проинформировала об этом на своём сайте, пояснив, что столкнулась с прямыми угрозами физической расправой в отношении своих журналистов и их близких.

Отметим, с российской стороны организатором марафона готовился выступить телеканал "Россия 1". Телемост был запланирован на вечер 12 июля, а на его проведение отводилось два часа.

— Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далёкие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы, — говорится в сообщении от редакции NewsOne.

Украинские журналисты уточнили, что они искренне желали бы мира своей стране, однако есть силы, "представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно".

— Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должен быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? — риторически интересуются они.

Напомним, что идея российско-украинского диалога в прямом эфире вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Так, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала анонсированный телемост попыткой со стороны России повлиять на выборы в Верховную раду. А нынешний президент Зеленский заявил, что марафон "Надо поговорить" — это "дешёвый и опасный" пиар-ход.