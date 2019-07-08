Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз

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Фото © Телеканал NewsOne

В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера и прямые угрозы физической расправой в отношении журналистов и их близких.

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом. Редакция проинформировала об этом на своём сайте, пояснив, что столкнулась с прямыми угрозами физической расправой в отношении своих журналистов и их близких.

Отметим, с российской стороны организатором марафона готовился выступить телеканал "Россия 1". Телемост был запланирован на вечер 12 июля, а на его проведение отводилось два часа.

Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далёкие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы, — говорится в сообщении от редакции NewsOne.

Украинские журналисты уточнили, что они искренне желали бы мира своей стране, однако есть силы, "представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно".

Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должен быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? — риторически интересуются они.

Напомним, что идея российско-украинского диалога в прямом эфире вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Так, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала анонсированный телемост попыткой со стороны России повлиять на выборы в Верховную раду. А нынешний президент Зеленский заявил, что марафон "Надо поговорить" — это "дешёвый и опасный" пиар-ход.

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