В Москве таксист попытался изнасиловать пассажирку

Девушка села в машину в районе улицы Левобережной. Проводится доследственная проверка.

Следственный комитет России проверяет информацию о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а затем попытался её изнасиловать. В сообщении ведомства говорится, что это произошло 6 июля.

— ...похитил у 22-летней пассажирки сумку с мобильным телефоном, после чего попытался совершить в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, — рассказали в столичном управлении СК РФ.

Злоумышленник был на автомобиле такси марки Volkswagen жёлтого цвета. Клиентка села в такси на выезде с парковочной зоны у здания, вблизи улицы Левобережной. Проводится доследственная проверка.

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