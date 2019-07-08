Прямая трансляция: В Москве должник угрожает взорвать себя

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Фото © ТАСС

В Москве мужчина из-за визита судебных приставов закрылся в квартире и угрожает себя взорвать. С него намеревались взыскать долг. На месте ЧП работают экстренные службы.

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