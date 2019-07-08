Путин поздравил нового премьера Греции с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю его вступления в должность премьер-министра Греции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, — отметили в пресс-службе.
Российский лидер выразил уверенность, что новый премьер Греции будет способствовать развитию диалога, конструктивного сотрудничества двух стран в разных областях.
Как сообщал Лайф, лидер правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис одержал победу на парламентских выборах своей страны. Экс-премьер Греции Алексис Ципрас, который выдвигал свою кандидатуру от Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА), признал своё поражение. Кириакос Мицотакис уже принял присягу в качестве премьер-министра.
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