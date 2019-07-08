Лисовец объяснил, почему россияне всё больше покупают подделки люксовых товаров

Российский стилист, эксперт моды Владислав Лисовец объяснил популярность у россиян подделок люксовых товаров. По его мнению, потребители пытаются самоутвердиться с помощью вещей "с надписью, как у той или иной звезды или блогерши".
— Наверное, первое, о чём это говорит, — показатель твоей успешности. Прежде всего что-то внешнее. И социальные сети тоже, в общем-то, помогли этому развиваться, — отметил Лисовец в беседе с News.ru.
Стилист не видит проблемы в том, что россияне покупают подделки, поскольку не могут позволить себе фирменные вещи из-за непростого финансового положения.
Ранее сообщалось, что в России подделок товаров известных брендов продали на 280 миллиардов рублей. При этом оборот легальных люксовых товаров составил только 250 миллиардов.
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