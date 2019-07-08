Лисовец объяснил, почему россияне всё больше покупают подделки люксовых товаров

Ранее сообщалось, что жители страны приобрели лжебрендовых футболок, джинсов, сумок, кроссовок и другого на 280 миллиардов рублей за год.

Российский стилист, эксперт моды Владислав Лисовец объяснил популярность у россиян подделок люксовых товаров. По его мнению, потребители пытаются самоутвердиться с помощью вещей "с надписью, как у той или иной звезды или блогерши".

— Наверное, первое, о чём это говорит, — показатель твоей успешности. Прежде всего что-то внешнее. И социальные сети тоже, в общем-то, помогли этому развиваться, — отметил Лисовец в беседе с News.ru.

Стилист не видит проблемы в том, что россияне покупают подделки, поскольку не могут позволить себе фирменные вещи из-за непростого финансового положения.

Ранее сообщалось, что в России подделок товаров известных брендов продали на 280 миллиардов рублей. При этом оборот легальных люксовых товаров составил только 250 миллиардов.