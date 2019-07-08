В Москве мальчик получил сильные ожоги из-за шалостей с горючим

Ребёнок госпитализирован с ожогами 15% поверхности тела. В причинах ЧП разбираются следователи.

На востоке Москвы в районе Перово подростки 11–13 лет нашли бутылку с жидкостью для розжига и решили узнать, как быстро она воспламеняется. В результате экспериментов один из них получил ожоги, сообщает Главное следственное управление СК РФ.

Один подросток неаккуратно поджёг жидкость, и загорелась его одежда. Он находится в больнице с ожогами 15% поверхности тела.

Агентство городских новостей " Москва " приводило другую версию произошедшего. Попавший в больницу мальчик рассказывал, что его облил жидкостью для розжига незнакомый подросток.

Ранее Лайф сообщал, что семилетний ребёнок нашёл канистру с горючим и нечаянно поджёг себя, когда хотел повторить сцену из клипа любимого рэпера, сжигающего автомобиль.