На Украине возбудили дело о покушении на госизмену из-за идеи телемоста с РФ

На допрос вызваны все "причастные" к организации мероприятия, включая владельца телеканала NewsOne.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост Москва — Киев 12 июля. Об этом сообщил глава надзорного органа Юрий Луценко.

— Причастные — от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу, — вызваны на допрос, — написал он в "Фейсбуке".

Луценко также объявил о намерении Генпрокуратуры арестовать активы владельца NewsOne.

Ранее украинский телеканал сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом. Поводом для этого стали прямые угрозы физической расправой над журналистами и членами их семей.