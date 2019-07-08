С Джокером и базукой. В Тобольске сняли ролик о местных полицейских-супергероях

Видеозапись набрала уже более 10 тысяч просмотров. В ОВД уверены, что видео привлечёт новых сотрудников.

Полиция Тобольска решила пригласить жителей города на службу в органы внутренних дел при помощи видеоролика. Его сделали в стиле трейлера к экшен-фильму про супергероев, которые противостоят "беззаконию и хаосу". В роли "народных героев" выступили патрульные, участковые, следователи, оперативники и инспекторы ДПС. На появление видео в соцсетях обратило внимание издание Ura.ru.

— Когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу — простой народ ищет защиты. На помощь вновь приходят они, — говорит голос за кадром о героях ролика.

Видеозапись опубликована в официальной группе местной полиции в социальной сети "ВКонтакте". Сейчас ролик уже набрал более 10 тысяч просмотров. Трейлер помог снять местный житель, который занимается короткометражными фильмами и видеоклипами.

Ранее по этому же пути пошёл "Роскосмос". В госкорпорации сняли ролик, посвящённый девушкам, которым предстоит сделать трудные шаги на пути к своим целям.