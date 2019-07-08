Съёмочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ

Представители Народной милиции рассказали, что украинские силовики вели огонь по журналистам из стрелкового оружия.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли журналистов горловского телеканала в подконтрольном Донецкой Народной Республике посёлке шахты имени Гагарина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Администрации города Горловка Иван Приходько.

— На месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь ВСУ попала съёмочная группа телеканала 6ТВ. Огонь вёлся из стрелкового вооружения, — рассказал журналистам Приходько.

Он уточнил, что съёмочная группа прибыла на место обстрела для фиксации его последствий, но сама подверглась атаке. К счастью, журналисты не пострадали.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики попытались атаковать позиции ополченцев и понесли потери.