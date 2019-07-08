Съёмочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ

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Фото © VK/dnr-online.ru

Представители Народной милиции рассказали, что украинские силовики вели огонь по журналистам из стрелкового оружия.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли журналистов горловского телеканала в подконтрольном Донецкой Народной Республике посёлке шахты имени Гагарина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Администрации города Горловка Иван Приходько.

— На месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь ВСУ попала съёмочная группа телеканала 6ТВ. Огонь вёлся из стрелкового вооружения, — рассказал журналистам Приходько.

Он уточнил, что съёмочная группа прибыла на место обстрела для фиксации его последствий, но сама подверглась атаке. К счастью, журналисты не пострадали.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики попытались атаковать позиции ополченцев и понесли потери.

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