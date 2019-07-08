Васильев доложил Путину, что Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

Сэкономленные средства пойдут на обеспечение жильём инвалидов первой категории, закупку флюорографических аппаратов, школьных автобусов и ремонт дорог.

Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что республике удалось сэкономить более семи миллиардов рублей.

— Мы увеличили рабочие места на 37 700 за 2018 год, то есть из тени вывели... Прекращены с 2018 года 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность, выплаты — тоже приличная сумма. Пересчитана стоимость объектов дорожного строительства — 2,4 миллиарда, — рассказал Васильев.

Работа с потребителями газа оставила в бюджете 0,7 миллиарда, а экономия на госзакупках составила около 0,8 миллиарда, уточнил глава Дагестана.

По словам Васильева, все эти деньги теперь пойдут на покупку 95 школьных автобусов, 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов, на обеспечение жильём инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами, а также на ремонт дорог. Кроме того, проделанная работа позволит в 4,7 раза увеличить финансирование лекарственного обеспечения.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана вернулся к работе после выздоровления.