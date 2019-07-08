В Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России

По предварительным данным, Екатерина Королёва утонула после завершения чемпионата Европы.

20-летняя Екатерина Королёва, входившая в состав сборной России по пляжному гандболу, скончалась в Польше после завершения чемпионата Европы. Об этом сообщили в Федерации гандбола России.

Женская сборная России на чемпионате заняла девятое место. После соревнований тело 20-летней Екатерины Королёвой нашли в водоёме рядом с кортами. По предварительным данным, девушка утонула. Полиция начала расследование.

— Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, привлекалась в молодёжную сборную России, — сообщили в федерации.

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