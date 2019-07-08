Медведев пошутил про отсутствие вице-премьеров на совещании

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Фото © Правительство РФ

Неполный состав заместителей главы кабмина он связал с тем фактом, что в разгаре лето.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев начал сегодня традиционное совещание с вице-премьерами с шутки про отсутствие ряда своих заместителей.

— Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше, — пошутил Медведев.

На совещании отсутствовали сразу трое из десяти заместителей главы кабмина: Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев рассказал о серьёзной подготовке к экономическому форуму "Россия — Африка" и пошутил, что Москва даже организовала жаркую погоду для гостей.

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