Медведев пошутил про отсутствие вице-премьеров на совещании

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев начал сегодня традиционное совещание с вице-премьерами с шутки про отсутствие ряда своих заместителей.
— Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше, — пошутил Медведев.
На совещании отсутствовали сразу трое из десяти заместителей главы кабмина: Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев рассказал о серьёзной подготовке к экономическому форуму "Россия — Африка" и пошутил, что Москва даже организовала жаркую погоду для гостей.
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