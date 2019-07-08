В Новосибирской области физрук решил воспитать ученика и порвал ему ухо

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Фото © Shutterstock

По словам очевидцев, учитель вывел мальчика на площадку перед школой и схватил за ухо на глазах у детей.

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку после информации о том, что преподаватель физкультуры в деревне Чёрный Мыс надорвал школьнику мочку уха.

По данным NGS.ru, учитель проводил воспитательные меры в отношении мальчика на площадке перед школой. На глазах у детей он схватил ребёнка за ухо и надорвал его.

<p>Фото © <a href="https://news.ngs.ru/more/66153157/" target="_blank">NGS.ru</a></p>

Местные жители, знающие мальчика и его семью, утверждают, что у него сложный характер, а мама им совсем не занимается.

По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему учителем физкультуры в деревне Чёрный Мыс Убинского района организовано проведение проверки. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, — сообщил РИА "Новости" представитель СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее в Воронежской области к штрафу в размере 30 тысяч рублей приговорили учителя школы, который на уроке технологии целенаправленно прижёг утюгом спину и бедро пятиклассника.

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